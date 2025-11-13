2025年10月30日（木）、東京會舘で開催された「講談社メディアカンファレンス2025」。その注目セッションが、作家であり『イクサガミ』原作者である今村翔吾氏と、Netflixシリーズ「イクサガミ」のエグゼクティブ・プロデューサーである郄橋信一氏の対談。11月13日（木）の世界同時配信の直前に、二人が語ったのは「小説『イクサガミ』が映像になり世界に届くまで」の舞台裏だった。初めて明かされるNetflixが映像化オファー