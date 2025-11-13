ドジャースは１２日（日本時間１３日）、ベン・ロートベット捕手（２８）がウェーバーにかけられてレッズに移籍することを発表した。２１年にツインズでメジャーデビューし、ヤンキースを経て２４年からレイズでプレーしていたロートベットは、今季途中にドジャースに加入。９月に正捕手のスミス、２番手のラッシングがともに故障で離脱すると、シーズン終盤ながらスタメンマスクをかぶる機会が増えて、９月だけで１８試合に出