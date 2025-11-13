舞台は現在の京都府北部、宮津城。代々丹後守護職にあった一色家の嫡男五郎を、長岡藤孝・忠興父子が城に招き、婿入りの儀式の席上で斬殺した、天正10年の知る人ぞ知る謀殺事件を、和田竜氏は『村上海賊の娘』以来、実に12年ぶりの新作『最後の一色』に描く。書き出しは〈親子そろって出生に異説があるというのも珍しい〉。というのも、当時細川姓を称した父藤孝は〈実ハ将軍義晴公御胤〉、また忠興はその激烈な性格から信長の