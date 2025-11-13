ライフスタイルブランド「ÉCRU（エクル）」から、初めての生理を迎えるジュニア世代に向けた吸水ショーツ『NUANCE WAVE JUNIOR PERIOD SHORTS（ニュアンスウェーブジュニアピリオドショーツ）』が登場します。吸水量は約45mlで、生理が始まりそうな時期から多い日まで幅広く対応。機能性とデザイン性を両立し、“どんな日も自分らしく過ごしたい”という気持ちをサポートしてくれます。 初めての生