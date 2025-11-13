フィギュアスケーターでタレントの本田真凜が１０日付で自身のＳＮＳを更新。キュートな私服を披露した。「お昼に練習も何もかも終わった日理由なくお外に出かけるくらい良いお天気でした」と投稿。背中にハート形の穴があいた黒のトップスに、ジーンズを合わせたコーディネートで、ほおを膨らませ振り向く姿や、目を大きく見開くなど、無邪気にポーズを取る様子を複数枚公開した。この投稿にファンからは「可愛すぎてたま