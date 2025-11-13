女優の蒔田彩珠が８日付で自身のＳＮＳを更新。愛車バイクとのツーショットを公開した。「＃ｙａｍａｈａ＃ドラックスター２５０」とハッシュタグを添えて写真を投稿。青空の下、海をバックにサングラスをかけ、愛車に寄りかかりポーズを取る様子などを複数枚披露した。この投稿にファンからは「めっちゃかっこいー」「似合うね〜」「よっ！男前！！」「惚れてまう」「バイク女子最高！！！」といったコメントがあがった。