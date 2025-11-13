モデルでプロ雀士の岡田紗佳が１０日付で自身のＳＮＳを更新。イメチェンしたことを明かした。「期間限定ロングカラーとエクステで２時間ちょいで終わるなんて天才すぎる」と投稿。普段のショートヘアから一変、胸元付近まで髪を伸ばし、圧巻のスタイルが際立つタイトな黒のトップスを着用し、ポーズを取る様子を複数枚公開した。この投稿にファンからは「まぢ神なんですけど」「雰囲気ガラッと変わってめっちゃ良いですね