お笑いコンビ・霜降り明星のせいやが１１日付で自身のＳＮＳを更新。笑撃の姿を披露した。「次の日ドラマやからこの状態でセリフ覚えてた」とつづり、別仕事で全身金色になった姿で、台本を必死に呼んでいる写真をアップした。台本は、１９９１年に放送されたフジテレビ系ドラマ「１０１回目のプロポーズ」の続編「１０２回目のプロポーズ」（放送時期未定）。この投稿にファンからは「この写真だけで爆笑した」「１０１回失