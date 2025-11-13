「猛省してます。家電量販店で、若めの店員さんに 「もう少しだけ勉強してくれると嬉しいなぁ」と言ったら、「知識不足で申し訳ございません」と返され、ただただ気まずくなった...」【写真】「勉強して」と店員にお願いしたら？…実際の投稿家電量販店で値引き交渉したつもりだった投稿主の50代の岸野さん（@coco_ruuchan）、勉強という言葉が伝わらないこと、また値切るという行為についてXで物議を醸しました。「そういう勉強じ