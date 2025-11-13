オホーツクの紋別市の建物に火を放ったとして旭川市の男ら3人が逮捕されました。警察は保険金目的の放火とみて捜査しています。放火の疑いで逮捕されたのは旭川市の自称・会社役員青山篤容疑者といずれも住所不定・無職の稲葉寛容疑者、深町優将容疑者です。3人は2022年8月26日深夜、紋別市港町4丁目の4階建てビルと倉庫が併設された建物に放火した疑いが持たれています。警察は3人の認否を明らかにしていません。建物は内装