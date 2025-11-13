あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……山羊座今日は相手の気持ちを察する感覚が冴えわたる日。何気ない仕草や言葉が、異性の心を動かすきっかけになります。普段しないような振る舞いも、思い切って試してみて。意外な一面こそが、あなたの魅力を引き出し、深い愛情を呼び込む鍵になります。★第2位……牡牛座自