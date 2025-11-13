【グリーンズボロ（ノースカロライナ州）＝小林泰裕】トヨタ自動車の北米初となる電池工場が米東部ノースカロライナ州で完成し、１２日に現地で開所式が開かれた。電気自動車（ＥＶ）・ハイブリッド車（ＨＶ）・プラグインハイブリッド車（ＰＨＶ）向けの電池を量産する。トヨタが車載電池を米国で生産するのは初。開所式で、トヨタ北米法人の小川哲男社長は「トヨタと米国の電動化に向けて極めて重要な転換点となる」と強調し