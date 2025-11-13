台風26号は今後県内に接近する見込みです。 奄美地方では13日夜遅くにかけて大雨となるおそれがあり、土砂災害に厳重な警戒が必要です。 台風26号は13日午前3時には台湾付近の海上にあります。 台風26号は今後沖縄地方にかなり接近し、13日午後には温帯低気圧に変わる見込みで、奄美地方では大気の状態が非常に不安定となっています。奄美地方では非常に激しい雨が降り続いているところがあり、奄美地方の北部と南部では13日夜