自分にあう痩せ方を見つける『マイダイエットメソッド』を主宰しています、管理栄養士で、おうちごはん研究家の金丸利恵です。夏の様に汗ばむ日が続いていたのに、突然風が冷たくなって気が付いたら秋が深まっている。秋って年々短くなってる？と感じますよね。でも、秋は、ひとつの季節の中にも早秋と晩秋の移ろいがあります。前半は暑さによるほてりを冷まし、後半は冷え対策として体を温める食事をとることが、季節にあった養生