「Michael／マイケル」ポスタービジュアル マイケル・ジャクソンの伝記映画「MICHAEL」が、「Michael／マイケル」として2026年6月に日本公開される。配給はキノフィルムズ。公開決定にあわせ、US版の第1弾予告やポスタービジュアル、場面写真が公開された。 Glen Wilson / Courtesy of Lionsgate Glen Wilson / Courtesy of Lionsgate 人類史上、もっとも売れたアルバム「スリラー」を生み出し、数