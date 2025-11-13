この漫画は書籍『バイバイ! クソ旦那 ワンオペ育児中に不倫サレました。』（原作：サレ妻マリコ／漫画：sumi）の内容から一部を掲載しています（全7話）。 ワンオペ育児で余裕なし…冷めた夫婦関係は修復不可能？仕事で帰りが遅い夫・ユウトは、息子・ハルのことは可愛がってくれるものの、育児には非協力的でした。結婚前からマリコに甘えっぱなしで、家事も任せきり。結婚すれば、子どもが生まれれば変わってくれると信じていた