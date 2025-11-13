ドル円、一時１５５円台１０月分の米雇用統計とＣＰＩは発表なしの可能性＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は一時１５５円台を付けた。２月以来の高値。１５５円付近ではオプション勢などの防戦売りも大量に観測され、その後は伸び悩んだものの、ロング勢は後退する気はなく、上値をうかがう展開を継続。先日のＦＯＭＣ後のパウエル議長の会見以降、ＦＯＭＣ委員から利下げに慎重な声が相次ぐ中、市場はＦＲＢの