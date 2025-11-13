キャッシュレス戦国時代の中、現金は不要になるのだろうか。ニュース番組『わたしとニュース』のハレバレンサー・関根麻里と考える。【映像】「子どもがガチャガチャしたいと言ったら？」関根麻里のかわし方Suicaも参入「キャッシュレス決済」戦国時代へ交通系ICサービスSuicaのキャラクターであるペンギンが、来年度末で卒業することを発表したJR東日本。同社では“Suicaルネッサンス”と銘打ち、機能の強化を進めている。そ