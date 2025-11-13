本日11月13日（木）、『徹子＆純次＆良純の世界衝撃映像の会』が放送される。MCは大の衝撃映像好きの黒柳徹子に加え、高田純次＆石原良純コンビの超異色な3人が、世界中から集められた衝撃映像を見て驚き＆笑いの連続に。今回は『ちょっとだけエスパー』からディーン・フジオカが登場。ゲストに満島真之介、井森美幸、朝日奈央を迎えたメンバーで大盛り上がりする。◆世界の熊出没映像に絶叫！世界で実際に起きた“まさかの瞬間”