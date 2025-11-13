ドイツ人のほうが日本人よりも睡眠を大事にしている傾向があります（写真：mits／PIXTA）【表を見る】先進国の睡眠時間一覧、日本はもっとも短い？経済大国ドイツの有給取得率はほぼ100％。睡眠や休暇に対する考え方も日本人とは大きく異なります。本稿では『有休取得率100%なのに平均年収が日本の1.7倍! ドイツ人の戦略的休み方』より一部抜粋・編集のうえ、「労働先進国であるドイツのビジネスパーソンがどう働き、どう休んでい