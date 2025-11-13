【その他の画像・動画等を元記事で観る】 マイケル・ジャクソンの物語を描いた伝記映画『MICHAEL』が、邦題『Michael／マイケル』として2026年6月に日本公開されることが決定。US版第1弾予告、ポスタービジュアル、場面写真が一挙公開された。 ■主演はマイケルの甥のジャファー・ジャクソン 解禁されたUS第１弾予告はマイケル・ジャクソンの伝説的なヒット曲で彩られ、観る者の心を高鳴らせる映像となっている。