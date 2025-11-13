もし日本が第二次世界大戦で戦勝国になっていたら、アメリカのように豊かで強い国になれたのか？戦後80年が経ったいまも多くの人が抱く疑問だが、その場合、さらに深刻な困難を抱えることになった可能性が高い。近現代史研究者が、「あの戦争」の意義を解説する。※本稿は、辻田真佐憲『「あの戦争」は何だったのか』（講談社）の一部を抜粋・編集したものです。戦勝国になったら日本は繁栄できたのか日本が米英となんらかの手段