好むと好まざるとにかかわらず、タケ・クボ（久保建英）は袋小路に迷い込んだ。足首の負傷は予想以上に深刻で、練習中に悪化させてさらにこじらせ、復帰直後の日本への再帰国が非常に居心地の悪い疑惑の渦中に置いている。公平に言って、彼のレアル・ソシエダでの経歴は完璧だ。アジアカップ参戦を経て後半戦に不思議なほど息切れした２シーズン目を除くと、肩の負傷で数試合を欠場しただけだった。確かに記者会見での彼の主