岩見沢市できのう夜、アパートの一室が燃える火事があり、部屋からは年代・性別不明の遺体が発見されました。火事があったのは、岩見沢市美園3条8丁目のアパートです。きのう午後9時ごろ、同じアパートに住む人から「部屋の中から煙が見える」と消防に通報がありました。火はおよそ2時間半後に消し止められましたが、部屋からは年代・性別不明の遺体が発見されました。警察はこの家に住む70代の男性と連絡が取れ