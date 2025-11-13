米アップルが11日、スマートフォンのiPhoneを身に付けて持ち運ぶための新アクセサリー「iPhone Pocket」を発表し、中国でも注目された。アップル公式サイトによると、iPhone Pocketは、イッセイ ミヤケとのコラボレーションから生まれたもので、「1枚の布」のコンセプトからインスピレーションを得たオリジナルの3Dニット構造は、すべてのiPhoneや、ポケットに入れるあらゆるアイテムを持ち運べるようにデザインされている。手で持