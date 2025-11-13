糖尿病治療で入院していた義父の退院祝い。筆者の知人・アスカさん(仮名)が義実家を訪れると、テーブルには唐揚げ、天ぷら、ケーキ、ビール……。絶句する義父に、義母が放った一言とは。 退院祝いに家族で集合 アスカさん(仮名・50代)の義父は、急に体調を崩してしまいました。 原因は持病の糖尿病の悪化です。 集中治療で3週間入院していました。 ようやく退院できることになり、義母が「退院祝いに腕