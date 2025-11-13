プロ野球・西武は12日、第54回三井ゴールデン・グラブ賞に選出されたネビン選手と西川愛也選手のコメントを発表しました。今季加入したネビン選手は、パ・リーグ1塁手部門で2位以下に大差を付ける票数を獲得し初受賞。来日1年目にしてリーグ3位の141安打を記録する活躍を見せ、チームもシーズン途中に来期以降の複数年契約を結んでいます。同じく初受賞となる西川選手は、外野手部門でリーグ3位の票数を獲得しての選出。今季自己最