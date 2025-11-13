JFA(日本サッカー協会)は12日、キリンチャレンジカップ2025に臨むサッカー日本代表の背番号を発表しました。14日にガーナと、18日にボリビアとの試合を行う日本代表。ケガで離脱した鈴木彩艶選手(パルマ・カルチョ)がこれまで背負っていた背番号「1」は、早川友基選手(鹿島)が背負うことになりました。今回の2連戦では遠藤航選手(リバプールFC)が復帰し背番号「6」を着用。ブラジル相手に歴史的な勝利を挙げた10月シリーズで同番号