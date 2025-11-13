プロ野球・ソフトバンクは12日、第54回三井ゴールデン・グラブ賞に選出された牧原大成選手、周東佑京選手のコメントを発表しました。パ・リーグ2塁手部門で選出され自身初受賞となった牧原選手は、今季125試合に出場。打率.304で首位打者に輝きました。周東選手は外野手部門で2年連続2回目の受賞。96試合の出場ながら、35盗塁で3年連続4度目の盗塁王に輝きました。また、日本シリーズ第2戦ではシリーズ新記録の1試合5安打をマーク