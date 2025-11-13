プロ野球・日本ハムは12日、第54回三井ゴールデン・グラブ賞に選出された伊藤大海投手のコメントを発表しました。パ・リーグ投手部門で選出された伊藤投手は、今季27試合に先発し14勝(8敗)、防御率2.52をマーク。最多勝、最多奪三振のタイトルを獲得し、沢村賞にも輝きました。伊藤投手がゴールデン・グラブ賞を獲得するのはこれが初となります。▼伊藤大海投手コメント全文この賞をいただけるとは思っていませんでしたので、大変