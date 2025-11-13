【マクドナルド】から、初の「ストリートファイターシリーズ」とのコラボ商品が登場！ 今回は、ゲーム内に登場するキャラクターをイメージした「ストリートバーガーズ」をご紹介します。10/22～11月下旬までの販売予定なので、気になる人は早めのチェックがおすすめです。 メインキャラをイメージした「焦がしにんにくマヨたまごてりやき」 @yuumogu22