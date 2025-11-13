デミ・ムーアは、故郷での宇宙人との遭遇が「間違いなく起きた」と確信しているという。回収された陸軍航空軍の墜落した気球の残骸が、実は宇宙船のものであったという陰謀論へとつながった1947年の「ロズウェル事件」で知られる、ニューメキシコ州ロズウェル出身のデミ。“秘密の出来事”がドキュメンタリーや「ロズウェル 星の恋人たち」のような番組で注目されるまで、意図的に伏せられていたと感じているそうだ。「ザ・レイト