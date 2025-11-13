日本維新の会の藤田文武共同代表（44）が12日、国会内での定例会見で、自身の公金還流疑惑を指摘した日本共産党の機関紙「しんぶん赤旗 日曜版」記者の名刺を携帯電話の番号、メールアドレスを見えないように加工し、X（旧ツイッター）で公開したことについて「私のスタンスを変えるつもりはない」と述べ、削除する考えがないことを重ねて強調した。 【写真】万博会場で国民民主党・玉木代表とバッタリ！ この日