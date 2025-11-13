尾上松也 歌舞伎俳優の尾上松也が12日、東京・渋谷のTRUNK（HOTEL）CAT STREETで行われた「SUITS OF THE YEAR 2025（スーツ・オブ・ザ・イヤー 2025）」授賞式に登壇し、「アート&カルチャー部門」で受賞を果たした。「THE NIKKEI MAGAZINE」が主催し、今年で８回目を迎えた本アワードは、各界で活躍し、スタイリッシュに「未来のビジネス像」を体現する人物に贈られる。今年のテーマである「サステナブル」の