ジャシム・アル・ジャシム氏「日本はいつもここで幸運に恵まれています」カタールで開催されているFIFA U-17ワールドカップは11月11日、グループステージの全試合が終了した。現地組織委員会（LOC）のCEOを務めるジャシム・アル・ジャシム氏が取材に応じ、大会のここまでを総括。U-17日本代表について、「日本はいつもここで幸運に恵まれています」と決勝進出を期待した。今大会からカタールで5年連続開催となるU-17W杯は、ア