13日未明、福岡県田川市で飲酒運転をしたとして、自称自営業の男が現行犯逮捕されました。13日午前0時すぎ、福岡県田川市の伊田駅周辺で、パトロール中の警察官が速度が若干速い軽乗用車を発見し、停止を求めました。運転していた男から、酒の臭いがしたため男の呼気を調べると、基準値を超えるアルコールが検出され、警察は男を、酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕しました。逮捕されたのは、田川市位登の自称自営業宮