スプリンターズＳ１２着のルガル（牡５歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ドゥラメンテ）は、西村淳と３戦ぶりにコンビ復活で京阪杯（３０日、京都）に向かう。同６着のダノンマッキンリーは香港スプリント（１２月１４日、シャティン）を視野に入れる。ポートアイランドＳ２着のシャドウフューリー、まほろばＳ２着のブエナオンダはキャピタルＳ（２９日、東京）へ。同３着のニホンピロキーフは同レースと鳴尾記念（１２月６日、阪神