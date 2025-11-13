【漫画】本編を読む【怖い場面あり、苦手な人は閲覧注意！】人と妖が交錯する世界を描いた『百鬼夜行抄』（今市子/朝日新聞出版）は、作者の繊細なタッチによって、幽玄で幻想的な世界観が静かに広がり、その奥深さに引き込まれる作品だ。普通の人には見えないものが見えてしまう青年・飯嶋律。彼の側には青嵐という妖魔がおり、かつて「飯嶋蝸牛」という名で作家業をしていた律の祖父との契約により、律の亡き父の遺体に取り