吉田茂首相の側近として、戦後復興の中心人物であった白洲次郎。1日でも早い日本の復興のため、「売国奴」と呼ばれようとも奔走した彼の生き様をお届けする。※本稿は、別冊宝島編集部『知れば知るほど泣ける白洲次郎』（宝島社）の一部を抜粋・編集したものです。賄賂がはびこる占領下の貿易庁に長官として抜擢された白洲次郎第2次吉田内閣を発足させた吉田茂は、商工省の外局である貿易庁長官に白洲次郎を抜擢した。吉田の狙い