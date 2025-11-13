お風呂のお湯の温度をどう設定するかで、ガス代は変わると思っている方は多いかもしれません。 しかし実際には、“給湯器から出すお湯の温度”と“最終的に湯船を何度にしたいか”が別になっている家庭も多く、この2つに差があると追い炊き機能が働き、思ったほど節約にならないことがあります。 本記事では、この2つの温度設定によってガス代がどの程度変わるのか、また温度差が大きいと結局同じ金額になるケース