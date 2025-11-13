1963年に創刊されて以来、「科学をあなたのポケットに」を合言葉に、これまで2000冊以上のラインナップを世に送り出してきたブルーバックス。本連載では、そんなブルーバックスをつくっている編集部メンバーによるコラムをお届けします。その名も「ブルーバックス通信」。どうぞお楽しみください！日本人の活躍2025年のノーベル生理学・医学賞に、大阪大学の坂口志文特任教授が選ばれました。対象となった研究は、免疫反応を抑える