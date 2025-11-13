セサミストリートの人気キャラクター「アビー」と、サンリオの「リトルツインスターズ（キキ＆ララ）」が夢のコラボを実現♡マッシュスタイルラボが運営する「セサミストリートマーケット」では、2025年11月20日（木）より、世界観たっぷりのスペシャルコラボコレクションを開催します。パステルカラーがきゅんとときめく雑貨やルームウェア、限定カフェメニューなど