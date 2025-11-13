タイ国籍の少女が東京都内のマッサージ店で違法に働かされていた事件で、警視庁が少女の母親の逮捕状を取ったことがわかりました。タイ国籍の12歳の少女が東京・文京区の個室マッサージ店で、一緒に来日した母親に置き去りにされ、性的なサービスをともなう接客をさせられたとして、店の経営者の男が逮捕されています。その後の取材で、性的な接客をさせる恐れがあると知りながら少女を店に引き渡した児童福祉法違反の疑いがあると