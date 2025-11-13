きょう（木）は、北日本は低気圧と前線の影響を受けるでしょう。北海道は日中は雨の予想で、夜は雪に変わるところがある見通しです。東北は、急にざっと強い雨の降ることがあるでしょう。落雷やあられなどにも注意をしてください。東日本は晴れ間の出るところもありますが、雲が優勢の空です。関東は沿岸を中心ににわか雨の可能性があります。北陸も午後は雨の降るところがあるでしょう。西日本も雲が多く、ところどころで雨が降り