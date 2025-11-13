元阪神の外野手・横田慎太郎さんの生涯を描いた映画「栄光のバックホーム」（監督：秋山純さん）が11月28日に公開されることに。そこで今回、映画の原作本『栄光のバックホーム横田慎太郎、永遠の背番号24』（幻冬舎）をもとにした記事を再配信いたします。＊＊＊＊＊＊＊阪神タイガースに14年から19年まで在籍していた横田慎太郎さんは、21歳で脳腫瘍と診断され、23年7月に28歳という若さで亡くなりました。「息子はなんと多く