ブレイキンで日本人初の世界王者となった男性が主宰するダンススクールの発表会が11月9日、静岡県菊川市で開かれました。プロを目指す実力者から、障害があるメンバーまで、約250人の個性が輝きを放ちました。 【写真を見る】11月9日、菊川市のホールでカラサワダンスクルーのメンバー約250人がダンスを披露 9日、菊川市のホールで行われたダンスの発表会。掛川市と藤枝市を拠点に活動する