ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】12日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は4営業日続伸し、前日比326.86ドル高の4万8254.82ドルで取引を終えた。前日に続き終値の最高値を更新した。米政府機関の一部閉鎖が解除されるとの期待から買い注文が優勢だった。米議会下院は12日夜に政府支出を賄うつなぎ予算案を採決する見通し。下院を通過してトランプ大統領が署名すれば成立するため、過去最長を更新している