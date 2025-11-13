日本女子プロゴルフツアーの２００８年賞金女王で２０１１年に引退した古閑美保さんが、近影を見せた。１３日までにインスタグラムで「トークショーのお仕事＃お仕事＃グランドピアノ」とつづり、ミニスカートでメイクした姿をアップ。また別の投稿でも「お仕事」とフェミニンな花柄のロングドレス姿を披露し、プレーヤー時代とは雰囲気の違うショットにフォロワーから「綺麗」「素敵」「エレガント」との声が上がっていた。