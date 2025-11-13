米国債利回り（NY時間16:23）（日本時間06:23） 米2年債 3.564（-0.027） 米10年債4.065（-0.051） 米30年債4.661（-0.045） 期待インフレ率2.287（-0.018） ※期待インフレ率は10年債で算出 休日明けのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは低下。ＯＰＥＣが世界の原油供給が想定よりも早く需要を上回ったと発表したことを受けて、原油先物が下落を続けたことが利回りを押し下げた。 この日は１０年債入札が