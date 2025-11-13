トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米下院の監視・政府改革委員会の野党民主党議員団は12日、少女らへの性的虐待罪で起訴され自殺した富豪エプスタイン氏を巡る疑惑に関する新たな資料を公開した。エプスタイン氏の自宅でトランプ大統領が被害者の女性と「何時間も過ごした」と記されたメールが含まれている。疑惑はトランプ氏の頭痛の種で、これまでも打ち消しを図ってきたが、民主党はさらに追及を強めそう